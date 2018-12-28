【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

台股大盤今日全場呈現量縮、指數限縮在 60 點範圍內狹幅波動態勢；最後一盤月線作價，在特定買盤拉抬電信股的中華電、遠傳，股王大立光與非電台塑集團股的台塑、台化，金控股兆豐金等權值股挹注下，大盤放量急拉近 41 點。盤面以電子次產業的 PA 股、(光)通信股、MOSFET 概念等與非電的中高價生技股、集團龍頭股等，表現相對強勢。浩鼎 (4174) 貪汙官司一審結果出爐，翁啟惠及張念慈均獲判無罪，浩鼎盤中急漲逾 8%。

台股今日收盤前試撮，大立光、電信三雄、台塑、台化、南亞，以及部分金融以及電子權值股，出現大單敲進，最後一盤成交金額達 15.39 億元，占今日成交金額 5 分之 1。

其中股王大立光收盤前來到今日最低點 3125 點，但最後一盤大單湧進，股價由黑翻紅，終場反上漲 2.55%，收在 3215 點。

中華電尾盤更爆出 1.9 萬張大量，瞬間大漲 6.1%，成為拉抬指數的主要力道，遠傳也有逾 4000 張買單，漲幅擴大置 5.96%，台灣大也在萬張買單拉抬之下，重返平盤作收。

而台塑今日重返百元大關，最後一盤在買單拉抬下，大漲 3.27%，收在 101 元，台化、南亞也有逾 2% 的漲幅。

另外像是金融股中的中信金、兆豐金，傳產的統一、中鋼，電子股的廣達、聯發科等也湧入買單，推升指數重返 9700 點關卡。

胡毓棠 分析師