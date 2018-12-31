〈Q4財報搶先看〉遊戲廠各擁題材 Q4營運挑戰攀峰或轉盈

國內遊戲廠第 4 季各擁題材，有些受惠經典端遊 IP 轉手遊，帶動營運攀峰或轉盈，有些則在旗下小金雞表現轉佳下，第 4 季營運優於第 3 季。其中，橘子 (6180-TW) 全年有機會賺超過 1 個股本，網龍 (3083-TW) 全年每股純益可望創近 7 年來新高。

橘子第 3 季受惠暑假旺季加持，加上行銷費用減少，獲利再度攀峰，每股純益達 3.11 元。從近期對橘子營運貢獻度最大的旗下人氣手遊《天堂 M》表現來看，目前玩家人數突破 500 萬人，同時在線人數約 20 萬人，在第 4 季陸續推出改版活動與一周年回饋活動帶動下，可望持續挹注營收表現，使營運維持高檔水準。

橘子今年前 3 季稅後純益 14.58 億元，每股純益達 8.59 元；前 11 個月累計營收為 133.45 億元，年增 95.82%，兩者均創新高。法人預估，橘子第 4 季每股純益可望達 1.5 元，今年全年有機會賺超過 1 個股本，成為今年國內遊戲廠營收與獲利雙冠王。

智冠 (5478-TW) 子公司中華網龍旗下經典 IP 轉手遊力作《吞食天地 M》9 月上線後，帶動當月營收翻倍成長，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。據悉，網龍前 10 月已成功損平，全年可望順利轉盈，獲利表現端看 11、12 月的遊戲貢獻。

法人指出，除《吞食天地 M》營收動能延續外，網龍 12 月中旬推出的日系自研手遊《銀之鑰》表現也看俏，第 4 季每股純益上看 1.4 元，全年每股可望賺超過 1.1 元，創近 7 年來新高。

回到母公司智冠來看，除受惠網龍轉盈外，旗下子公司包括智凡迪、智樂堂也已在第 3 季達到單季轉盈，金融科技事業群第 3 季虧損則已大幅降低，在本業營運持穩下，加上各轉投資子公司經營成效逐漸提升，第 4 季獲利表現可望持續攀揚。

與智冠相同，紅心辣椒 (4946-TW) 也受惠旗下小金雞帶動第 4 季營運表現。辣椒旗下子公司碩辣椒所製作的《真三國無雙 ‧ 斬》9 月 20 日在日本上市後，奪得 Google Play 與 App Store 雙平台遊戲暢銷排行冠軍，且碩辣椒擁有《真三國無雙 ‧ 斬》日本地區的遊戲營收分成權，帶動整體營收大幅攀升並超出預期。

碩辣椒為辣椒持股 6 成子公司，以《真三國無雙 ‧ 斬》在日本市場的亮眼表現來看，若以每月維持新台幣 4 億元規模的營收表現計算。法人預估，在扣除成本與稅金後，碩辣椒今年淨利可達 7600 萬元，可望為辣椒貢獻業外收益達 3400 萬元，挹注每股純益逾 1 元，第 4 季辣椒將受惠碩辣椒的亮眼表現，營收樂觀可期。

宇峻奧汀 (3546-TW) 第 3 季受到新款遊戲上線表現不如預期，加上中國版號審批還未開放，使上線時程遞延，轉而在台港澳市場先上線，影響營運表現。不過，宇峻前 3 季每股純益已達 4.06 元，第 4 季受惠資訊月銷售產品福袋貢獻營收，加上休閒娛樂新作《寶島娛樂城》、知名 IP 手遊《星之軌跡》上線帶動下，有助宇峻營運回溫上攻，法人估全年每股純益上看 5 元。

大宇資 (6111-TW) 今年 4 月起受中國遊戲版號中止審批影響，影響營運動能，不過，第 3 季受惠與陸廠合作的授權金挹注，成功扳回第 2 季虧損頹勢，單季每股純益達 0.1 元，前 3 季每股純益達 1.11 元，第 4 季已在中國推出《新軒轅劍》、《仙劍奇俠傳 4》等新作，可望挹注營運動能，全年每股純益表現預期將優於去年。