〈觀察〉國銀挺綠色金融三路並進 綠色放款已突破1.1兆元

金管會為順應綠色金融的國際發展趨勢，配合非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策、朝 2025 年全台再生能源發電達用電 20% 的目標邁進，推出「綠色金融行動方案」，並從三個面向協助綠色產業取得資金，包括：銀行授信、保險業投資以及綠色債券。截至今 (2018) 年 8 月底，銀行對綠色科技產業放款餘額已突破 1.1 兆元。

根據經濟部統計，截至今年 10 月，全台太陽能總裝置容量已達 2,538 MW，占整體再生能源比重 41.9%、位居第一。國銀針對太陽能產業，也紛紛各出奇招響應綠色經濟。

以永豐銀行為例，自 2012 年起設立專責工作小組全力支援太陽能產業鏈，首創過橋融資，同時發展「水面型」電廠金融服務，截至 8 月，永豐銀的太陽能融資餘額較去年底成長逾 80%。永豐銀並於 2017 年首發綠色債券；此外，該行積極與產業公會、協會合作推廣，或與地方政府攜手，全力投入包括工業區或閒置用地等太陽能電廠的建置規劃，為產官界搭起綠色橋樑也同步善盡企業社會責任。

國泰世華銀行也積極支持綠色經濟，截至 6 月，國泰世華銀行承作太陽能電廠融資總裝置量達 423MW，核貸電站逾 1500 處。華南銀行 7 月、10 月分別與台中市、台南市簽署融資合作，額度各 200 億元。彰銀也於 7 月與桃園市簽署融資合作，額度 300 億元。兆豐銀行則在 12 月與桃園市、經濟部中小企信保基金簽署融資合作，額度 300 億元。而玉山銀行於 9 月份時，承銷發行 50 億元綠色債券。

若總體檢今年各銀行響應的狀況可以發現，透過創新解決方案、參與資本市場、攜手縣市簽署融資合作是最多的方式，在愈來愈多銀行投入綠色金融的發展之下，截至今年 8 月底，銀行對綠色科技產業放款餘額達 1 兆 1353 億元，較去年底增加 897 億元。