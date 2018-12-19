聯發科第一屆《智在家鄉》競賽頒獎典禮 董座蔡明介親自出席

手機晶片大廠聯發科 (2454) 舉辦第一屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，鼓勵在地民眾從「為家鄉做一件事」開始透過科技創新改善家鄉在地問題，把對家鄉的情感化為實際行動，為台灣帶來長期且持續的影響力；而今日舉行頒獎典禮，董座蔡明介親自出席。「智在家鄉」數位社會創新競賽自 3 月起開始報名，共吸引了全台 323 組創意團隊，近 1,400 人共襄盛舉，從挖掘全台 21 縣市、180 個鄉鎮的在地問題出發，遴選出 20 組入圍團隊，集合創意思維融合現有的科技技術，加入學界專業教授與聯發科技高階主管擔任顧問導師，帶領團隊聚焦問題的核心，激盪出具有社會影響力的解決方案，並經過縝密的決選評審，最終由 10 組團隊脫穎而出進入決選。



蔡明介勉勵各團隊的用心，在頒獎典禮現場更親自走訪各團隊展區，參觀精彩成果，他表示：「智在家鄉讓我們具體看到了團隊們的提案大幅拉進科技與生活的距離，入圍中有三成運用人工智慧 AI 來解決家鄉的問題，更看到台灣在 AI 應用上的機會是很大的。這個活動是我們在地回饋的其中項目之一，聯發科技過去 17 年投入 15 億元關懷社會需要及人才培育，期待為我們共同的家鄉帶來更好的改變。」



蔡明介進一步表示：科技創新追求的是有創意、具社會影響力的「應用」，透過科技的普及，幫助人們解決問題，進而提升生活品質。如同聯發科技產品發展的 3A 目標：科技必須是用得到 (Accessible)、買得起 (Affordable)、買得到 (Available)，才能真正發揮影響力。本著在歐美市場的經驗，聯發科技期待提供新興市場五十億的人口同樣享受科技所帶來的便捷生活。



由於觀察到本次競賽入圍團隊中有高達三成運用人工智慧 AI 來解決家鄉的問題，蔡明介也表示近年來隨著人工智慧發展，該技術已普遍走入生活。智慧手機、家中監控裝置、車控系統等，都看到 AI 的運用。AI 最重要的推手是執行智慧演算的 IC 晶片，台灣半導體產業產業聚落完整，透過強化 IC 半導體技術的創新研發，可讓台灣在 AI 發展上爭取領先的地位。



聯發科技相信科技可以改善生活，而每個人都能利用科技創造無限可能，因此競賽的目的不在於使用高端技術，而在於啟發創新思維與激發民間愛鄉能量，讓更多人重視我們生長的土地正面臨的問題，並提出解決方案以行動回饋家鄉。針對第一屆參賽團隊，未來聯發科技也將舉辦工作坊等分享傳承的活動，讓團隊能持續獲得專業意見協助。而第二屆「智在家鄉聯發科技數位社會創新競賽」也蓄勢待發，將發掘更多台灣希望種子，讓台灣創新能量不斷延續下去。