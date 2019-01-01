〈觀察〉藍牙耳機需求顯著提升 PCB廠搶軟硬結合板市場新商機

上市 PCB 廠柏承 (6141-TW) 、燿華 (2367-TW) 相繼增加在軟硬結合板的生產比重，對柏承而言，也是昆山廠繼啟用高密度連結板 (HDI) 生產後，PCB 產品製程又向前跨一步，深究發展動機，也是 PCB 廠在產能不增加的前提下，加重對高加值產品生產，以追求業績成長的手段。

就目前生產軟硬結合板 PCB 廠而言，目前在隨身產品有兩大應用市場，一為手機電池軟硬結合板，二為無線藍牙耳機的接收、發射端軟硬結合板；前者則有 2018 年新手機銷售不振壓力影響，例如燿華已退出蘋果新款手機電池軟硬結合板的供應行列，將產能移轉運用至蘋果無線耳機 AirPods 所需的軟硬結合板，及其他潛在客戶。

燿華目前蘋果 AirPods 軟硬結合板第 2 代已少量出貨，估 2019 年第 1 季隨蘋果正式發表新品，出貨將大量成長，燿華也正爭取來自美系客戶新開發產品訂單，但是新產品預計要到 2019 年下半年才會上市。

柏承 2019 年軟硬結合板將正式量產交貨，已開發承認客戶達 8 家，陸續承認開發有 10 家客戶，主要應用面在耳機、手機攝像頭、藍牙終端、5G 產品及個人配戴的 VR(虛擬實境) 產品，法人估，柏承軟硬結合板認證客戶數大量成長帶動下，預計軟硬結合板每月營收金額將較 2018 年有 10 倍速的成長，其中無線耳機應用是大亮點。

蘋果 AirPods 出貨成長快速，是蘋果目前成功產品，分析師認為，AirPods 出貨量到 2021 年將提升到 1-1.1 億台，在智慧型手機出貨放緩之際，成各供應商改善短期營運的動能，這也是蘋果的長期策略，預期將有更多品牌廠會重視無線耳機配件；而 AirPods 的競爭對手，預期將以 Google 與亞馬遜為主。

目前，蘋果 AirPods 軟硬結合已由華通 (2313-TW) 及燿華供應，華通在接單策略上，以加強與中國品牌合作為主，無暇顧及新美系廠商需求，這也給其他供應商新機會，在原有產能未增前提下，拚命爭取成長中的市場大餅，以追求業績成長。