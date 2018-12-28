搶攻跨年商機 中華電動員逾500位以上工程人員備戰

搶攻跨年商機，中華電信 (2412) 表示，針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府、101 信義商圈、美麗華商圈、台中麗寶樂園、台中洲際棒球場五月天演唱會、高雄夢時代、高雄義大世界、花蓮跨年晚會﹙六期重劃區﹚、台東海濱公園等熱門景點，布建近千台最新型高效能基地台，可提供倍數以上的網路傳輸處理效能，將有效承載跨年尖峰時段的訊務量。中華電信預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的 2 倍以上。因應跨年訊務量較平時倍數成長，中華電信總動員超過 500 位以上的工程人員，包括行通單位 350 人於活動現場進行訊務疏通工作，另全台營運處近百位工程師全程待命，並由網管中心全程監控，以達即時提供客戶快速、穩定行動網路服務的效能。



針對便利商店，中華電信客戶透過 Hami Pay 綁定中國信託、國泰世華銀行 VISA、Mastercard 信用卡，於 7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大便利超商直接以手機感應支付，每筆消費還享 3% Hami Point 回饋，1 點抵 1 元。



中華電信 4G 網路品質持續提升，今 (107) 年度持續加碼投資行動通信基礎建設，4G 基地台設備數已成長了三成，並於全台建設數千台 5CA 基地台日前蟬聯國際知名行動網路報告權威 OpenSignal，以「4G 下載速度」39.38Mbps 及「整體下載速度」35.15Mbps 獲雙料冠軍。

