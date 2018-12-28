晟德旗下中生醫藥 與WTI簽訂合併合約

晟德 (4123-TW) 子公司玉晟生技今（27）日宣布，旗下轉投資公司中生醫藥，與 Windtree Therapeutics, Inc.(WTI) 簽訂合併合約，並同時完成約達 4000 萬美金的新一輪募資。玉晟生技表示，透過換股、合併及增資的方式，取得美國場外交易市場，此舉也代表，晟德將版圖擴大至美國的新一步。

晟德集團董事長林榮錦表示，此次中生醫藥與 WTI 的合併，是晟德將版圖拓展至國際舞台成功的一步，生技業不能單打獨鬥，透過雙強聯手，不僅加乘彼此在管理藥物開發上的知識與經驗，更有利優化候選藥物組合、加速藥物上市進程，晟德未來也會運用商業化模式，搶攻國際市場。

林榮錦指出，這次的合併案，有助提高資本市場信心，並增加募資機會，未來有機會在美國那斯達克公開發行股票。

玉晟生技旗下的轉投資中生醫藥主要從事心血管疾病藥物開發，目前已經有 2 個項目完成二期臨床，分別為伊司他星（Istaroxime）與羅他夫辛（Rostafuroxin），伊司他星用於治療急性失代償性心臟衰竭，羅他夫辛則是專治基因型特異性高血壓的降血壓藥，兩者皆是市場首創的藥物。此次與專做臨床階段生物技術的 WTI 合併，未來可望將開發肺病及心血管疾病領域的產品組合。