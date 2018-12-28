銀聯卡在臺也可「閃付提款」，台新銀行ATM獨家提供

據交通部觀光局統計資料，今 (2018) 年前 10 個月來臺陸客約 225 萬人次，陸客仍是入境旅遊最重要的客源，為了服務陸客，台新銀行獨家推出 ATM 銀聯晶片卡閃付 (QuickPass)提款服務，陸客只須將銀聯晶片卡置放於台新銀行 ATM 上 NFC 感應區，就能快速進行提款交易。台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，首波佈建 100 台 ATM 支援銀聯閃付提款，據點鄰近陸客熱門的觀光景點如寧夏夜市、台北 101 等，讓來臺觀光的陸客可享便捷的金融服務。

包國儀表示，在推出 ATM 銀聯晶片卡閃付提款服務之前，台新銀行在全臺設置逾 3000 台 ATM 已全面提供銀聯卡提款服務，解決陸客來臺的現金提領需求，以具體的作為與政府及其他民間企業共同拼觀光，本次進一步獨家推出「閃付提款」服務，讓陸客及經常往返兩岸的臺商，都能搶先體驗更便利的金融服務。

包國儀表示，深受陸客喜愛的購物商家如新光三越百貨、全家便利商店、大潤發、Uniqlo 等，以及方便陸客自由行的高鐵，都可以使用銀聯閃付消費，也大幅提升陸客來臺旅遊消費的便利性。

因應陸客前往金門旅遊人數逐年成長，台新銀行 12 月首度將 ATM 服務據點拓展至金門，讓銀聯卡持卡人在金門也能利用 ATM 進行現金提領及查詢餘額等服務，且金門在地居民也能與臺灣同步享台新銀行提供的便利、創新金融服務。

包國儀也表示，為歡慶台新銀行 ATM 獨家推出銀聯卡閃付提款服務及 ATM 首次進駐金門，即日起持銀聯卡於台新銀行在全家便利商店設置的 ATM 進行提款交易，就能獲得全家美式咖啡 (12 OZ) 優惠券。

