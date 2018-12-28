盤前財經大事搶先讀2018年12月28日

今日操盤前瞻

台股匯市 2018 年封關

美國 12 月芝加哥 PMI

日本 11 月工業生產、失業率

南韓 11 月工業生產

法說會：金寶、三商壽、誠創

股臨會：聯德控股 - KY、奈米醫材

除權息：動力 - KY

購自家庫藏股虧錢 蘋果今年投資損失達 90 億美元

蘋果公司 (AAPL-US) 今年因投資自己股票，購買庫藏股而損失金額超過 90 億美元。像許多大公司一樣，蘋果公司已經將 2017 年美國稅改案的大部分意外收入用於回購庫藏股。然而，因其股價最近小跌，使全年投資損失。閱讀全文...

〈鴻海分散產地〉首赴印度產 iPhone 可能著眼 2 個原因

鴻海 (2317-TW) 集團傳出明年起將在印度設廠生產 iPhone，外界認為，主要是為了分散生產基地，降低美中貿易戰的風險，另ㄧ可能則是解決人力成本問題，不過鴻海對此表示，不評論針對單一客戶、產品的市場傳言。閱讀全文...

2 大因素衝擊 壽險業前 11 月匯損突破 2000 億元

美國今 (2018) 年已升息 4 次，台灣卻已經連續 10 季維持利率不變，台美利差持續擴大，加上新台幣兌美元今 (2018) 年至 11 月已經貶值 3.36%，金管會昨 (27) 日統計國內壽險業前 11 月匯損金額已經突破 2000 億元、2008 億元，月增 226 億元，且總額再創歷史新高。閱讀全文...

國銀前 11 月獲利已突破 3000 億元 華映、綠能成刷新紀錄的變數

金管會昨 (27) 日公布本國銀行前 11 月稅前盈餘已突破 3000 億 元、達 3180.5 億元，年增 7.5%，距離 2014 年全年的歷史高點紀錄 3201 億元僅差不到 21 億元，不過，是否有機會刷新此紀錄，華映、綠能的曝險額會有多少認列為呆帳，將是最大變數。閱讀全文...

劉強東權力淡化？京東商城傳將重組成三大業務部門

《華爾街日報》週四 (27 日) 報導顯示，根據京東內部檔，京東最大的營收來源京東商城 (JD Mall) 將進行重組，劃分為三大業務部門。電子商務巨頭京東 (JD-US) 正在進行重組，劃分為三大業務部門：直接服務客戶的平台、業務支援服務、基礎設施控制與風險管理。閱讀全文...