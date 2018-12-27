〈鴻海分散產地〉首赴印度產iPhone 可能著眼2個原因

鴻海 (2317-TW) 集團傳出明年起將在印度設廠生產 iPhone，外界認為，主要是為了分散生產基地，降低美中貿易戰的風險，另ㄧ可能則是解決人力成本問題，不過鴻海對此表示，不評論針對單一客戶、產品的市場傳言。

綜合外媒報導，鴻海集團旗下富士康計畫於明年起，在印度組裝蘋果 iPhone X 系列以上的高階手機，並將投資 250 億盧比在當地擴廠，這也將是鴻海首度在印度生產 iPhone。

外界普遍認為，鴻海此舉，主要是因應蘋果分散生產基地的政策，降低接下來美中貿易戰，可能面臨的不確定風險。

因為就印度手機市場來看，蘋果市占率僅約 1%，主要是 iPhone 價格不親民，蘋果在當地也主要販售舊款、低階的 iPhone 機型，因此市場認為鴻海此次赴印度設廠，生產高階 iPhone，並不是想要搶進內需市場。

且根據報導指出，鴻海最快在明年初就會開始生產高階 iPhone，時間點剛好趕在美中談判結果出爐前，市場也解讀是擔憂美中雙方談判破局，而加速產線轉移。

此外，近年中國大陸缺工狀況趨嚴、工資飆漲，使得代工廠成本壓力同步上升，也可能是鴻海赴印度增設 iPhone 產線的原因之一。

不過對此鴻海表示，集團一向不評論任何有關既有及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴的市場傳言，目前鴻海集團在印度的手機組裝廠，主要是負責組裝小米手機。