美國國會未採取措施 政府關門料持續至明年新會期

美國國會參眾兩院週四 (27 日) 晚些時候只開了幾分鐘的會議，但沒有進行投票，之後國會將開始休會。這也代表美國政府部分關閉的狀態，至少要持續到本週結束，更可能等到明年新會期之後。

先前議員們離開華盛頓去度假，並獲得通知，不要期待本週進行投票，如果需要投票，會提前 24 小時告知。

美國總統川普已由伊拉克返國，並重回推特崗位，繼續罵民主黨人，並堅持要求築牆的資金。

美國國會定於新年前一天和元旦休會，這一屆的國會，也會在 1 月 3 日中午結束任期，期中選舉當選的新議員將宣誓就職。外界預期，民主黨的 Nancy Pelosi 很可能當選眾議院議長。

即將退休共和黨聯邦眾議員 Ryan Costello 表示，他預計在新國會宣誓就職之前，政府還會持續關門。

美國國會未能在 12 月 21 日的最後期限之前通過政府開支法案，導致政府部分關閉。在此之前，總統川普表示，支出法案必須包含他在南部邊境築邊境牆的 50 億美元資金，否則他不會簽署法案。

議案要在參議院獲得通過，需要 60 張贊成票。2019 年共和黨將占據參議院 100 個席位中的 53 席，因此仍需要一些民主黨的支持票。民主黨議員多反對築牆，但表示支持撥款 13 億美元，用於一般邊境安全。

本次關門，大多數聯邦政府機構未受影響，直接受雇於聯邦政府的員工近 400 萬人。對國防部、能源部、勞工部和其他部門的撥款可維持到 9 月 30 日。