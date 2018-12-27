儘管華爾街週三狂漲 投資人依舊緊張

華爾街週三的傲人漲勢，協助拉抬了部份國際股市，但動能很快消退。

日經指數週四大漲近 4%，擺脫了二天前才跌進的空頭市場。澳洲與新加坡股市亦均上漲逾 1%。

但全球仍有許多股市依舊下跌，顯示投資人仍然緊張，對全球的經濟成長仍感擔憂。

中國公布工業數據疲弱，突顯該全球第二大經濟體正面臨困境，香港恆生指數與上海綜合指數今日均下跌逾 0.6%。週四盤前交易中，美國指數期貨下跌近 2%，歐洲股市渡過了二天耶誕節假日後，今日早場亦下跌。

週三，美國主要指數狂飆大漲，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 漲幅均逾 5%，其中道瓊更大漲逾 1000 點。

然而，儘管美國與日本股市出現了直衝雲霄的反彈走勢，市場專家仍建議投資人應謹慎。

FXTM 公司分析師賽德 (Hussein Sayed) 說：「在動盪時期，這類狂飆漲勢並非不尋常，在以往的空頭市場中，就曾經多次出現。」

他並指出：「底部若要成立，股市至少要上漲二天，且不只股價上漲，成交量亦需增加，漲跌比也需上升，經濟基本面更需改善。」

CMC 公司分析師馬格麗特 (Margaret Yang) 亦在評論中寫到：「華爾街的反彈能否持續，依舊存有疑慮，因為各項擔憂依舊存在，包括明年經濟成長如何，及政治與經濟的不確定性，如中美貿易戰尚未解決，」