長榮航總座孫嘉明樂觀看待明年營運 營收及獲利可望優於今年

長榮航空 (2618) 總經理孫嘉明今 (27) 日表示，對於明年航空景氣持審慎樂觀，對於長榮航空營運很樂觀，主要是國際油價下跌會反映在第一季獲利、波音 787 新機加入、貨機汰舊換新及新航線及增班等挹注，孫嘉明強調，期許長榮航空明年營收持續成長，若油價不要波動太大，以現在的油價來看，明年獲利不會比今年差。 長榮航空今年第四季受惠美中貿易等問題，貨運需求強勁，價格提升，第四季營收有機會年增雙位數，至於航空燃油占航空業的營運成本約三成，隨著國際油價下挫，從今年 12 月起陸續反映在獲利上，強調若 2019 年油價維持在現階段水準，長榮航空 2019 年營收及獲利都將優於今年水準。



至於因應新機波音 787 夢幻客機陸續交機，長榮航空 2019 年 6 月 6 日起開始飛航桃園－名古屋航線，第三季陸續開航桃園－青森、桃園－松山航線，而東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線則依 787 新機交機時程，陸續放大機型或增班，預估 2019 年長榮航空日本航線整體機位數將增加一成以上。



此外，針對今日攜手攜手國際知名時裝設計師吳季剛、素有廚界教父之稱的百年譚廚傳人黃清標以及人氣名店 Yellow Lemon(黃檸檬) 的藝術甜點魔法大師 Andrea Bonaffini(安卓歷亞．柏諾菲尼)，打造全新機上餐飲及舒眠備品的尊榮服務，孫嘉明表示，是給旅客優質的服務。





