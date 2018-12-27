韓廠漸失優勢 中國廠鯨吞蠶食

根據韓國朝鮮日報指出，智慧型手機、電動汽車電池、半導體晶片、OLED (有機發光二極體) 等韓國主要高科技產業，正逐漸被中國科技公司奪走主導權。這是在造船、鋼鐵等傳統製造業落後中國之後，高科技產業也面臨即將被超越的危機。

全球智慧型手機市場上，韓國品牌正被來勢洶洶的華為、小米、OPPO、vivo 等幾大中國品牌超越。以中國三大品牌華為、小米、OPPO 為例，今年第三季手機銷售量為 1.16 億支，遠超過三星電子的 7230 萬支。而三星手機銷售量年減 13%，中國三大手機品牌卻逆勢年增 18%。

圖: afp

此外，在全球電動汽車電池市場上，進入創業第七年的寧德時代 (CATL) 和比亞迪 (BYD) 已佔據第二、第三名，正對第一名日本松下窮追猛趕。CATL 今年 1-10 月銷售量年增率 130%，硬將韓國 LG 化學和三星 SDI 擠落到第三，及第六。未來 7-8 年後電動汽車電池市場規模將擴大至 840 億美元，而以目前發展速度來看，韓國企業將淪落為二線品牌的可能性非常高。

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同時，三星電子和 SK 海力士所主導的半導體市場也岌岌可危。中國半導體企業從兩年前開始投資 500 億美元建立 DRAM 工廠。紫光集團旗下的中國長江存儲 (YMTC) 今年第三季在武漢建立產線，開始生產 Nand-flash；福建晉華 (JHICC) 和 INNOTRON 等企業明年也將開始生產 DRAM，韓廠將開始感受到中國廠的威脅。

至於顯示器方面，三星顯示器所掌握的 OLED (有機發光二極體) 面板市場上，也面臨到中國最大顯示器製造商京東方 (BOE) 的步步進逼，今年以來京東方已經規劃將投資期投資近千億人民幣，擴大 AMOLED 生產。



在中國政府政策扶持之下，中國各類的高科技產業龍頭，接二連三的出現在國際大廠的雷達中。從半導體代工龍頭台積電所占的客戶比重也可得知，中國客戶的重要性越來越高，同時已不是低階製程能滿足他們，連最先進製程都能看到中國客戶身影。

市場大小決定一切

根據韓國國內的研究指出，3 年後韓國的主要競爭國家依次為中國、美國、日本，其中，中國在出口船舶、石油產品、鋼鐵、面板、無線電通訊設備等五類產品，將成為韓國最大競爭對手。具體來說，中國會在無線電通訊設備、面板出口方面超越韓國，鋼鐵和石油產品的國際競爭力將和韓國不相上下，屆時韓國將只剩船舶為優勢出口產品。

另一項數據也顯示，若以 2015 年為基準，全球主要國家的工業競爭指數 (CIP) 中，韓國位居第五位，而中國則排名第三。該份報告內容指出，韓國在鋼鐵、石油化工、機械、汽車、造船、半導體、顯示器、智慧型手機八個指標性產業正步入危機。經濟產業結構落後，全球需求趨緩成為韓國這八大產業不振的主因。

雖然韓國大財團都有危機意識，但人口紅利決定未來產業發展規模，正如投資大師巴菲特曾說過，中國有 14 億的人口，他投資中國企業根本不用想這些企業在國際市場的競爭力如何，只要中國人會買單就夠了；而聯發科董事長蔡明介也早在數年前提到今日山寨、明日主流一詞，背後涵意也是說明中國人口紅利帶來的好處。

而且中國廠商能在這些產業嶄露頭角，其牽涉的層面太廣，文化、民族主義、政府政策、產品性價比等等都會左右消費者對於產品的喜好度，光從韓國智慧型手機在中國市占率衰退至不到 1% 就顯示出來，韓國廠未來面臨的問題更加嚴峻。