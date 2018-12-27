歐股盤前─美股反彈 指數期貨走揚

美股週三大幅反彈，道瓊工業指數單日漲逾千點，為史上首見；今 (27) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 1%。

台北時間週四下午 3 點 12 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 1.07%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.93 %，德國 DAX 指數期貨上漲 1.50%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 1.62%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.61%，深證成指下跌 1.02%；南韓 Kospi 指數上漲 0.02%，日經 225 指數上漲 3.88%；台股收漲 162.57 點，至 9641.56 點。

昨日美股收高，標普 500 指數收漲 4.96%，至 2467.70 點；道瓊工業指數收漲 1086 點 (4.98%)，至 22878.45 點；那斯達克綜合指數收漲 5.8%，至 6554.36 點。

美股一掃黑色聖誕陰霾，主因有三，首先，萬事達卡 (MasterCard) 報告指出，今年美國購物季營收，成長逾 5%，來到 8500 億美元之上，創 6 年新高，激勵零售類股走揚。

其次，白宮經濟顧問 Kevin Hassett「掛保證」，稱聯準會 (Fed) 主席鮑爾的工作「百分之百」安全，化解了炒魷魚疑慮；他也說，總統川普對財政部長梅努欽相當支持，市場並無流動性危機。

再者，川普於接受媒體採訪時表示，Fed 升息是因為經濟太好，美國企業表現極佳，而股價下跌時，正是「買進的絕佳機會」。

另一方面，據傳美國政府代表團，將於 1 月初赴北京，進行貿易談判，可望進一步緩解美中貿易爭端，提振市場樂觀情緒。