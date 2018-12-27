兆利今年EPS可望超過7元 明年第六座燒結爐可望投產 低PE法人搶買

筆電軸承廠兆利 (3548) 第四季受惠於 Macbook 新機放量拉貨，業績跳升，單季合併營收挑戰優於第三季的 15.5 億元，法人看好其今年營收上看 57 億元，EPS 可望超過 7 元，明年第六座燒結爐將投入量產，營收、獲利均有機會進一步走強。因本益比偏低，加上營運前景偏多，在上季財報公告後，外資持股大幅拉升，近期投信也加入買超行列，使兆利股價攻勢再起，週四 (27 日) 一度亮燈漲停 59.4 元，創近一年半新高。



兆利今年第二季與第三季受惠 LCD 軸承出貨成長，營運超越預期，加上匯兌收益助陣，連續兩季 EPS 突破 2 元，分別達 2.35 元與 2.36 元，累計前三季 EPS 達 5.65 元，逼近去年全年。



第四季有遲到的 Macbook 新機出貨動能加持，兆利第四季業績表現強勁，10、11 月合併營收維持 5 億元以上高檔，分別達 5.26 億元與 5.29 億元，預計 12 月維持高檔，第四季合併營收有機會優於第三季，全年 EPS 可望超過 7 元，明年 MIM 燒結爐產能擴大，有利擴張。