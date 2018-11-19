新日興、兆利上季獲利亮眼 股價回升 本季貿易戰提前拉貨 可望持強

傳統旺季與新品出貨加持，台軸承廠新日興 (3376) 與兆利 (3548) 上季財報亮麗，新日興單季 EPS 來到 2.26 元，超越上半年總和，兆利 2.36 元，持穩第二季的高檔水準。不過，在美中貿易戰之下，業者對第四季後續業績發展轉趨保守。新日興在財報公告後股價反彈，回升到 80 元以上價位，兆利更為強勢，短線反彈幅度達近兩成，再度上探 50 元大關。週一 (19 日) 兆利最高來到 49.9 元價位，新日興達 81.7 元。



新日興第三季營收 27.9 億元，季增 24.1%，年增 12.7%，創下歷史新高紀錄，因稼動率提升，毛利率、營益率走高，分別達 25.51% 與 16.97%，單季營業利益達 4.74 億元，季增達 83%，年增 20.9% 創高，稅後淨利 4.04 億元，季增 41.75%，年增 40.2%，創 7 季新高，EPS2.26 元，超越上半年總和。累計前三季稅後淨利 7.67 億元，年增 27%，EPS 4.29 元。



兆利第三季營收 15.3 億元，季增 6%，年增 7.4% 創高，毛利率重回逾 20%，營益率回升到 7.78%，營業利益 1.19 億元，季增 38.4%，年減 20.7%，稅後淨利 1.42 億元，略優於第二季，年增率 61.4%，EPS 2.36 元。累計前三季稅後淨利 3.4 億元，年增 23.4%，EPS 5.65 元。



展望本季，如美國元月 25% 關稅啟動，年底前可望出現提前拉貨潮。新日興 10 月營收 9.2 億元，月減 1.78%，年增 36.14%，累計前 10 月 78.14 億元，年增 8.76%；兆利則為 5.26 億元，月增 0.16%，年增 15.6%，累計 46.78 億元，年增 2.13%。兩家公司 10 月均持穩高檔。