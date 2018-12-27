〈基因檢測平台發表〉孫基康：TaiGenomics能讓精準醫療看到更多可能

台灣微軟與台灣人工智慧實驗室今 (27) 日共同發表基因分析平台 TaiGenomics，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，辦公室內擁有 AI 的專業知識和資源，此次與微軟合作，能讓基因檢測往下一步邁進；台灣微軟總經理孫基康則指出，AI 很大的應用就是解決醫療問題，此次推出 TaiGenomics，也是希望能讓市場看到精準醫療的另一個可能性。

杜奕瑾表示，從一開始病歷電子化，到後期導入醫療大數據，現代最該推動的就是 AI 精準醫療，杜奕瑾強調，現代社會中，醫療並不能只有治療表面看到的問題，還包括遺傳基因、生活環境與個人習慣等因素，都會導致病患狀況不同，因此精準醫療仍有其必要性。

孫基康則說明，AI 要成功需要普及，醫療領域最迫切的問題，就是要讓 AI 與雲端結合基因檢測，不僅在短時間內完成上萬份的數據報告分析，也能讓龐大數據無法儲存的問題得到改善。孫基康指出，「AI 產業化」及「產業 AI 化」一直是微軟目標，此次與台灣人工智慧實驗室合作，最後的目的也就是希望能夠讓精準醫療的生態系更加拓展。

關於此次推出的平台 TaiGenomics，杜奕瑾強調，這只是一個開始，希望 TaiGenomics 能夠讓未來想要精進基因檢測的專家，有更好的應用平台。