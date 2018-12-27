12月消費者信心指數持續下滑 未來投資股票指數下滑最多

中央大學台灣經濟發展研究中心公布 12 月份消費者信心指數為 79.74 點，比起上個月的 80.13 點相比，下降 0.39 點。6 項指標中，共有 4 項上升、2 項下跌，也創下 23 個月以來新低，從絕對指標來看，6 項指標都偏向悲觀；而主要原因在 12 月台股與國際股市雙雙下跌，其中未來半年投資股票時機顯著下滑，也代表國人買股意願減少。

消費者信心指數下跌的 2 項分別為「未來半年投資股票時機」與「未來半年國內物價水準」，其中下跌幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，結果為 74.50 點，與上個月調查結果相較下降 3.10 點，顯示出國人對股市投資的意願較淡；而「未來半年國內物價水準」則由上個月的 45.5 點下降到 45.4 點。

另外 4 項上升的指標，分別為「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年購買耐久性財貨時機」與「未來半年國內就業機會」，其中「未來半年家庭經濟狀況」與「未來半年國內經濟景氣」分別為 86.65 點與 82. 25 點，比起上個月皆上升 0.3，而「未來半年購買耐久性財貨時機」結果為 89.70 點，比起上月上升了 0.15 點，「未來半年國內就業機會」這項指標，本月調查為 99.95 點，比起上月微幅上升 0.1 點。

以絕對水準來看，子指標分數在 100 至 200 間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在 0 至 100 間屬於「偏向悲觀」，6 項指標都呈現悲觀預期。

12 月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，以電話訪問的進行方式，採電腦隨機抽樣，共訪問 2682 位台灣地區 20 歲以上的民眾，經濟發展研究中心指出，在 95% 的信心水準下抽樣誤差為正負 2.0 個百分點。