崇佑-KY現增籌資案今生效 擬募集1億元資金

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 目前訂單能見度高，公司擬辦理 500 萬股現金增資案，暫訂每股 20 元溢價發行，募集資金 1 億元，向證期局送件並在今 (16) 日申報生效。

這也是崇佑 2 年內第 2 度辦理現增的市場籌資案。

崇佑董事長張建智日前在法說會中指出，在新團隊全力衝刺下，不僅在中國、越南等地建立自有銷售團隊，並看好金屬天花板市場成長性，將以自有品牌為主銷售，納入未來 3 年成長擴廠規劃。

崇佑目前生產吊頂龍骨的上海松江廠稼動率 60%，生產金屬天花板江蘇鎮江廠產能滿載，配合未來 3 年營運高成長動能，預計江蘇鎮江廠將進行擴廠，最高可再增 50% 產能。

崇佑今年營運朝正向發展，第 3 季稅後純益為 886 萬元，不僅為連續 3 季獲利，且超越上半年的總合，累計前 3 季稅後純益 1224 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.4 元。崇佑今年營運可望虧轉盈，目前訂單能見度也高。

崇佑最新營運數據顯示， 10 月營收達 8266 萬元，月減 11.06%，年減 7.09%，主要為 10 月工作天數減少。累計崇佑 1-10 月營收為 8.5 億元，年增 10.08%。