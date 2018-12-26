美股盤前─川普說大好買進機會 道瓊指數期貨盤前上漲約170點

川普總統週二表示，美國股市大跌後，是投資人進場的大好時機。

「我們有全球最了不起的企業，他們表現優異，他們有各項創新高的營業數據。我認為這是買進的大好機會。」川普在白宮告訴記者說。

但在白宮的簡報會上，川普再度抨擊了聯準會 (Fed)，他指控央行升息太快。川普可能開除 Fed 主席鮑爾的風險，是耶誕節前，投資人賣出股票的主要原因。川普並告訴記者說，他對財政部長梅努欽依舊具有信心。上週末，梅努欽與大型銀行主管進行了交談，而後發布公開聲明說，銀行業的流動性充裕。在聖誕夜，該不尋常的聲明，增加了投資人的不安。

盤前交易中，美國指數期貨上漲，道瓊上漲約 170 點。

但市場仍有擔憂跡象。黃金價格週三上漲至六個月高點。CNN 的恐懼與貪婪指數呈現出極度擔憂。

歐洲股市週三持續休市。在亞洲，日經指數走勢震盪，終場收高近 1%。上海綜合指數下跌 0.3%。

週一，在提前收市的交易中，道瓊大跌逾 650 點，S&P 500 下跌 2.7%，Nasdaq 跌幅為 2.2%。道瓊與 S&P 500 均創下史上最大平安夜跌幅。

經濟數據方面，台北時間 22:00 標準普爾將公布 10 月房價指數。分析師預估，美國 10 月房價 較去年同期上漲 4.9%。