全球空頭市場 恐怕才剛開始

有專家於週一告訴 CNBC 說，近幾個月，華爾街波動導致全球股市大幅震盪，許多國家股市因而跌進了空頭領域。

空頭市場 -- 定義為自近來高點下跌 20% 或更多 -- 正威脅著全球投資人。在美國，Nasdaq 指數於上週五收盤落入了空頭市場，S&P 500 於週一亦進入了空頭市場。

專家說，股市的重大風險依舊存在。聯準會 (Fed) 可能升息，全球經濟減緩的擔憂正在加劇，中美貿易戰亦未緩解。

CCB 國際證券公司分析師周利 (Mark Jolley) 告訴 CNBC 說：「目前利多因素不多，明年情況可能更糟。全球股市正處於空頭市場的前半段，明年恐進一步下跌。」

周利指出，Fed 預期 2019 年將再升息二次，若果真如此，則企業發行的公司債將面臨壓力，可能因而違約，或遭調降評級，繼而股市將遭到波及。

Mizuho 銀行分析師 Vishnu Varathan 亦說，投資人已更難樂觀，因為 Fed 緊縮貨幣政策，意味用於投資的資金越來越少。

「投資人沒有信心重新進場，因為不確定這是否是底部，他們可能認為這正是諺語所說下墜的刀子，」Varathan 說。

OCBC 銀行副總梅納 (Vasu Menon) 說，中美兩國貿易戰休兵到明年 3 月初，屆時會如何演變，尚難預料。

中美貿易緊張一直都是全球經濟成長的重大風險。國際貨幣基金 (IMF) 便因而降低了經濟成長預測，因為該機構認為，中美貿易緊張壓抑了經濟活動。

梅納指出，預期未來幾個月，貿易戰的不確定性將對股市構成壓力。目前的股價看來似乎具有吸引力，但仍得提防股市可能劇烈波動。