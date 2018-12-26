彰銀Line官方帳號上線 首日好友數破百萬

彰銀新上線的 Line 官方帳號，昨 (25) 日一上線當天就衝上官方帳號排行榜第一名，好友數也突破百萬人次，彰銀趁勝追擊，今 (26) 日宣布推出全新智能客服糸統，智能機器人柴寶超萌上線，即日起在官網、網銀、行動 APP、FB、Line 等通路，提供客戶 24 小時不間斷的線上文字對談服務。

彰銀表示，智能機器人柴寶除具備專業的金融業務知識，可與客戶進行即問即答的諮詢外，並提供客戶透過「身分驗證」，於線上查詢信用卡可用額度、消費明細、繳款紀錄、帳單金額、紅利點數、補寄電子帳單等服務。

彰銀表示，「智能客服」系統可透過人工智慧語意理解技術，即時掌握客戶需求，自動擷取知識庫內容，協助客服人員迅速解決客戶問題。同時也提供彰銀行員専屬的「CHB 智能客服」平台，幫助行員在日常碰到業務疑難雜症時，在平台上尋求解答，有效提升服務效率

人工智慧 (AI) 技術的迅速發展，智能客服 (Smart Customer Services)、智能機器人 (Smart Robot) 成為國內各金融機構積極發展之熱點，除了可讓民眾透過各式聯網裝置，如手機、平板電腦及個人電腦，與機器人互動聊天，輕鬆獲得資訊。

此外，還可運用智能語音、智能圖像及生物特徵識別等人工智慧技術，整合機器人技術，在分行進行迎賓導覽與語音互動的工作，讓金融服務更便利有趣。