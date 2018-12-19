看好高雄觀光財 雄獅郵輪＋寶獅拼國內觀光 盼打造高雄港為郵輪母港

根據交通部觀光局統計數據顯示，2018 年至今入境旅客總人次已逾千萬。雄獅 (2731) 看好「韓流」效應表示，呼應高雄拚經濟「貨出去，人進來，高雄發大財｣，董事長王文傑表示，雄獅旗下寶獅旅行社推廣以「台灣」為全球最重要的旅遊目的地，一年服務超過 70 萬人次境內旅客及來台旅客，同時看準郵輪旅遊蔚為全球風潮，希望透過未來高雄港的優勢，以郵輪經濟帶動台灣觀光產值。雄獅擁有全球行銷通路、龐大境內旅遊以及雄獅通運的資源優勢，王文傑指出，未來雄獅也將透過海外歐、亞、美、加、大洋洲及大陸澳地區等 23 家子公司，將各地的旅客帶進來台灣，將台灣打造為友善、智慧、體驗之亞洲重要旅遊目的地。



雄獅指出，過去配合高雄市推廣玉荷包啤酒節、暖冬高雄遊並在日本推廣高雄觀光，未來也將以中英日韓語系組成多語系的服務團隊，規劃「建築、文創、宗教、農業生態」等四大主題，推出最具高雄特色的系列遊程。



在郵輪經濟策略方面，王文傑認為，台灣佔有絕佳郵輪母港優勢條件，台灣已成為亞洲國際郵輪的第二大客源地市場，高雄港也被為亞洲航運發展重點之一，而雄獅今年獨家包下盛世公主號郵輪，明年則包下歌詩達威尼斯號，期望未來能與高雄市聯手引進大型國際郵輪，將高雄港打造成為繼基隆港後另一個重要的郵輪母港。