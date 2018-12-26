亞股今年市值蒸發5.6兆美元 寄望封關前甩尾惜大勢已去

亞股今年以來，市值已蒸發 5.6 兆美元，封關前倒數第四個交易日，亞股成交量出現全面低量，投資人似乎很難寄望今年封關前上演甩尾翻身的戲碼。

以今天來說，港股和澳洲股市仍處於聖誕節休市期間，台北時間上午 MSCI 亞太指數小漲 0.6%，直至中午僅維持小幅震盪。

IG Asia Pte 的市場策略師 Jingyi Pan 表示，市場信心薄弱仍是下跌的主因，目前仍未找到任何提振買盤的靈丹妙藥，讓股市恢復上漲的動力，很難化解美國統統川普先前拋出的諸多利空。

Pan 說，亞股的下一步是什麼？應該就如期貨先行指標所示，市場走勢可能就只是進行小幅震盪整理，或許投資人可以期待股市今年度最後的最後一場暴風雨就此結束。

距離 2018 年結束僅剩不到一周的時間，而亞股今年以來跌幅約 18%，市值蒸發已達 5.6 兆美元，其中光是中國和日本兩大股市，市值合計就已跌掉 3.58 兆美元。

亞股今年以來下跌 18%。(來源：Bloomberg)

據彭博統計，上半年即已落入熊市的中國，今年以來市值已跌掉 2.33 兆美元，居亞洲之冠；昨天跌入熊市的日本，也跌掉了 1.25 兆美元。

台灣今年以來市值蒸發 173.39 億美元，至於其他亞洲主要股市中，災情同樣慘重，港股跌掉 5749 億美元；澳洲跌掉 2576 億美元；南韓和印度也都跌掉了 3512 億美元。