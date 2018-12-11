智原推出基於聯電28奈米HPC製程介面IP 搶攻安全監控、VR等商機

ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售廠商智原科技 (3035)，發布其基於聯電(2303)28 奈米 HPC 製程的多協定影像介面 IP，同時支援用於各種顯示器與介面的發送端(transmitter, TX) 與接收端 (receiver, RX)，特別適合先進的面板與感應介面、投影機、多功能事務機、數位相機、安全監控、擴增與虛擬實境(AR/VR)，與人工智慧等應用。智原已開發與提供 UMC 製程的影像介面 IP 超過十年。這次新推出的 28 奈米多協定影像介面 IP 加強了設計架構，面積縮小 25%，發送端(TX) 結合了 MIPI 與 CMOS 的傳輸介面，可降低封裝成本，適用於各種應用；接收端 (RX) 傳輸介面包含了 MIPI、LVDS、subLVDS、HiSPi 與 CMOS，可支援介面多樣性的 CMOS 影像感應器。



智原科技營運長林世欽表示：「智原的多協定影像介面 IP 具有高相容性與高性價比，子系統也已通過 IP、系統與生產等各階段驗證，可為客戶降低整合風險，並加速系統開發與上市時程。這個優化的解決方案及其附加服務已經使用在顯示器、影像擷取、投影機與抬頭顯示器 (HUD) 等應用上。」

