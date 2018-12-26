國際油價暴跌 航空雙雄及貨櫃三雄受惠 盤中股價走揚

國際油價 24 日跌至 18 個月谷底，從 10 月初高點 76 美元至今，短短不到 3 個月的時間，狂瀉逾 44%，對於航空雙雄華航 (2610)、長榮航(2618) 及貨櫃三雄長榮海 (2603)、陽明(2609) 及萬海 (2615) 等燃油成本節省許多，盤中股價上漲。 外界擔心 2019 全球經濟恐放緩，導致國際油價大跌，24 日西德州中級原油期貨收盤暴跌 6.7%、至每桶 42.53 美元，創下 2017 年 7 月 21 日以來新低；布蘭特原油期貨大跌 6.2%、至每桶 50.47 美元。



油價重挫讓航空業成本大幅節省，根據法人推估，華航一年用油約 1,800 萬桶，長榮航一年用油量約 1,472 萬桶，燃料用油占成本平均約三成，國際油價從 10 月開始下跌，不過因航空燃油價格會遞延約一、兩個月，油價下跌效益將在明年第一季顯現。



而今年油價一度逾 80 美元，法人估華航一年購油成本比去年增加近 100 億元，長榮航增加近 70 億元，隨著油價 10 月開始下跌後，平均跌幅已約三成，華航一個月油料成本省下約 10 億元，長榮航一個月成本也減少近 8 億多元油料支出，有利航空雙雄明年第一季獲利。

