泰國新產能＋美國設計優勢 商億-KY明年業績力拼勝過今年

商億 - KY(8482) 有九成營收來自美國地區，而著眼於中美貿易戰，商億 - KY 宣佈投資 250 萬美元，買下泰國傢俱製造廠，希望藉由分散製造基地，降低中美貿易戰影響。董事長謝智通表示，該廠房達 1.7 萬平方米，預計明年 3 月前在該廠完成二樓的工程，屆時出口量可達成每個月出口 100 個貨櫃，而目前也在評估擴廠計畫，在於該廠旁邊建置四層樓的工廠，完工後泰國廠產能將達中國的 50%。謝智通指出，由於越南生產成本漸增，再加上有缺工問題，因此轉向泰國投資，此次併購的泰國廠位於加工出口區內，因此有免稅優惠，未來將以生產中低價的產品為主，而在多了泰國的產能後，除了可以接收原有的客戶並擴充新客戶外，中國產能將可以轉往生產內銷產品，加強佈局中國內銷市場。



在中國佈局部分，謝智通提到，目前在杭州有一家門市，上海也正在評估開設第二家，由於商億 - KY 的內銷品牌在中國屬高端品牌，要藉口碑行銷逐步發酵，在經過多年的佈局下，明年第一季將首次推出自行研發的主力產品，希望藉此提升內銷業績。



此外，商億 - KY 也投資 550 萬美元併購美國設計公司，謝智通強調，投資美國公司代表商億 - KY 轉向「服務商」，從家具前端設計、製造都一條龍服務，對公司而言可以減少設計費用，對客戶而言也可以減少設計成本，並可加強客戶對於公司的依賴度，加強雙方的合作。



而在中美貿易戰部分，商億 - KY 提到，目前在 10% 關稅下，公司採取降價 5% 的方式，但由於人民幣也相對貶值，因此對公司而言影響不大，但如果後續關稅提升至 25%，則將降價 10%，評估對整體淨利約影響 5%。



謝智通認為，2018 年今年接單情況比去年好，但因中美貿易戰整體降價 5%，也侵蝕部分獲利表現，若明年持續維持 10% 關稅，業績則將較今年成長，其中，美國將有個位數成長、澳洲則有雙位數成長，力拼維持業績動能。