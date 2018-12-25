商億-KY擴展業務 最快明年第一季完成併購泰、美公司

商億 - KY(8482) 為未來擴展業務需要，昨日董事會通過併購一家泰國室內家具製造商（以下簡稱泰國公司），及通過併購一家擁有高端家具研發設計功能之美國公司（以下簡稱美國設計公司），最快將於明年第一季完成併購。商億 - KY 指出，併購泰國公司為因應美中貿易戰的不確定性，可作為彈性出貨的生產工廠，並可降低中國單一生產其他風險，具有戰略意義；併購美國設計公司是因該公司設計概念符合北美知名高端家具品牌商的需求，未來可望創造出更多的接單商機。



商億 - KY 因上半年度受到原物料價格上漲及美金兌人民幣匯率貶值影響，前三季毛利率降至 40.13%，但第三季開始匯率逐漸穩定，加上部分原物料價格下降，單季毛利率回升到 42.45%，單季稅後淨利 2.90 億元，為五季以來最高，年成長 10.62%，每股盈餘 2.72 元。



針對美中貿易戰，美國對中國出口家具加徵 10% 關稅，商億 - KY 與客戶積極溝通後，透過調降售價 5% 爭取美國客戶訂單，將影響性降至最低，且由於美金兌人民幣匯率升值影響，目前評估對公司整體獲利衝擊有限。



商億 - KY 為業務營運策略發展需求，昨日通過併購泰國公司及美國設計公司，預計最快在明年第一季可以完成併購，併購泰國公司除了讓商億 - KY 多了一個生產基地外，也是因應未來美中貿易戰不確定因素預作準備；而美國設計公司與北美知名高端家具品牌商往來許久，其設計風格相當受到客戶所喜愛，未來加入集團旗下，有望創造出新的訂單，對公司未來業績增添助益。

