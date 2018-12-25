杏國胰臟癌新藥於南韓完成首位病患臨床收案 2019年底可完成收案

杏國 (4192-TW) SB05PC 胰臟癌新藥於南韓完成首位病患臨床收案，這是繼台灣後，於二個國家完成首位病患收案，杏國指出，在台灣、南韓均完成首位受試者收案之後，各國臨床收案進度可望加快，樂觀期待於 2019 年底可完成收案，可望搶攻二線用藥地位。

胰臟癌治療目前還未飽和，根據 Market Research Engine 報告指出，2021 年全球胰臟癌市場將成長至 130 億美元，目前 FOLFIRINOX 已是全球治療胰臟癌一線主流用藥，杏國旗下的 SB05PC，若合併 Gemcitabine 治療後，可延長整體存活期約達 13.7 個月，且副作用發生率極低，確保病患生活品質，杏國也期望 SB05PC 未來能搶攻二線用藥的地位。

南韓醫療機構治療胰臟癌一線用藥採用 FOLFIRINOX 比率逐年攀升，顯示出南韓胰臟癌人口眾多；杏國今年 9 月通過南韓食品藥物安全部（MFDS）核准執行三期人體臨床試驗，在胰臟癌患者較多的南韓進行臨床實驗，可加速執行臨床試驗的速度與準確性，有利 SB05PC 在南韓市場的推動。

SB05PC 已分別取得歐洲藥品管理局（EMA）及美國 FDA 的胰臟癌孤兒藥認證資格 (ODD)，並於今年初申請突破性治療（Breakthrough Designation）認定，目前 SB05PC 正於全球 7 國執行胰臟癌三期臨床試驗，涵蓋美、歐、亞這些主要使用 FOLFIRINOX 國家，杏國也期望能推動 SB05PC 使用機率，加速上市後的市場布局。