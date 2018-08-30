白宮沙發、微軟辦公桌椅出自商億集團 回台上市創出好成績

從白宮沙發、微軟辦公桌椅，都出自於商億集團手上，而商億 - KY(8482-TW) 近期更回台掛牌上市，創造出股價百元以上的好成績，之所以有這樣的好成績，除了有韌性外，鎖定高階消費族群，並以北美市場為主、中國大陸市場為輔，才能在家具業中殺出重圍。

商億集團 40 年前就到中國大陸設廠，目前在杭州設立有基地，有等同於 45 個足球場的 300 多畝地，是中國大陸唯一可客製化量產的家具供應商，鎖定主力客群為人口數 3～5％的高階消費族群，產品包含沙發、餐椅、床和擱腳等家具。

商億集團從紡織業轉型到家具產業，不但強化數量、款式外，重點更是服務品質，除了可以客製化量產外，交貨速度及品質更是讓高階消費族群滿意，因此才能順利存活下去。

商億集團的商品遍佈全美，從白宮沙發、微軟辦公座椅，都可以看到商億集團的好商品，家具不但品質好、沙發柔軟、更是好用，贏得眾人的心，由於高階消費族群的要求很高，因此更可見商億集團的品質與製作讓人滿意，也能站穩腳步，像是美國總統川普的女兒依凡卡所訂製在白宮的純白色沙發，就是出自商億集團之手。

目前商億集團的營收，高達 9 成來自北美，價格不但便宜、速度又快，近幾年的營收維持在新台幣 45 億元上下，獲利能力更是好，從 2015 年起，年年每股稅後盈餘 (EPS) 都在 10 元以上。

而在美國、中國大陸貿易戰下，商億集團更積極研究是否分散風險，如到越南、美國設廠或收購，也能擴大生產基地。

另外，商億集團更規劃鎖定中國大陸的市場，希望以自有品牌，一舉進入中國大陸高階消費族群的藍海市場，並瞄準年收入人民幣 50 萬元，約新台幣 240 萬元的消費者為主要客群。

商億集團董事長謝智通強調，現在設計師設計外，更會做成 3D 模型，經由客人修改後，就可以成為客製化的商品，未來也希望轉型 ODM，也就是原廠委託設計代工，未來將可望進一步拉高毛利，更可以領先在中國大陸的競爭同業。

而凱基證券也看好鎖定高階消費族群家具題材的發展，由於第四季也是消費者更新家具的旺季，相信買氣又將持續暢旺。