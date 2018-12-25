日股暴跌5%正式入熊！日本央行等即將就市況召開會議

隔夜美股全線跌逾 2%，拖累亞洲主要市場低開。

日經失守 2 萬點大關後跌幅迅速擴大，並最終收跌 5%，報 19155 點，自 10 月 2 日高點回落逾 20%，正式進入熊市。日本東證指數收跌 4.9%，報 1415.55 點，上周東證指數就已進入熊市。

2 萬點被市場認為是一個重要關口。UnitedFirstPartners 駐新加坡的亞洲研究負責人 JustinTang 此前表示，20000 點是一個重要支撐位，如若失守，將確認下行勢頭，「這將是日本投資者最後的希望堡壘」。

與此同時，美元兌日元跌破 110 關口，為 4 個月來首次，日內漲 0.2%。

鑒於此，彭博最新消息稱日本央行、財務省、金融服務廳官員將在北京時間 17:00 就市場狀況召開會議。

值得注意的是，外圍風險頻升也加劇了日股的低迷。川財證券研究報告指出，從近二十年日本股市的走勢來看，日本股市受美國股市影響較大。隨著美股最長的十年牛市之後的暴跌，日本股市也隨之進入回調。其次，聯準會今年以來的四次升息以及穩步推進的「縮表」舉措很大程度上影響了全球流動性，進而對全球金融環境的穩定性產生影響。

以下為今日盤中實時行情：

【10:24】

日經 225 指數繼續重挫，截至最新跌幅已擴大逾 5%，報 19148 點。

日本內閣官方長官菅義偉表示，將繼續密切關注市場走向，日本經濟基本面堅實。

此外，日本 10 年期公債殖利率跌至零，為 2017 年 9 月以來首次，分析指出部分原因是受到隔夜美股大跌創二十個月新低的拖累。

岡三證券高級債券策略師鈴木誠稱，日債殖利率急跌是交易清淡放大的結果，預計應會出現反彈。

其他亞洲市場紛紛走低，越南 VN 50 指數跌 1.8%。

【9:35】

日經 225 指數跌幅進一步擴大至 4.66%，跌破 2017 年 5 月低點 19239 點，現報 19228 點。

日本財政大臣麻生太郎表示，市場可能反應過度，日本企業的基本面良好。「市場可能體現了一部分國際貿易不確定性，但我還沒有到特別擔心的程度。」

其進一步表示，日本已不再處於通縮衰退，「六年前資產價格下跌讓我們看到了通縮，而現在基本工資上升、企業擴大資本開支，從現在開始我們需要解決的問題是企業囤積現金的行為」。

【8:00】

日本日經 225 指數低開 1.9%，為 2017 年 9 月中旬以來首次失守 2 萬點。隨後跌幅迅速擴大至 4%，自 10 月 2 日高點回落逾 20%，勢將進入熊市。日本東證指數跌破 1425 點，創 2016 年 11 月以來新低。東證指數本月已經下跌 15%，為 1959 年以來最糟糕的 12 月。

根據彭博報導稱，在談到跌破「2 萬」標準時，Cashthechaos.com 的市場技術面分析師 Jaiganesh·Balasubramaniam 表示這「不是很重要」，「這只是心理上的整數，日經指數將短暫跌破 20000 點至 19800 點左右，然後反彈」。

而日元走強加劇了這一趨勢。分析指出，在市場出現拋售時，日元往往充當避風港。目前日元對美元已經連續 8 天走強，本月更是上漲了 2.9%。

摩根大通資產管理公司駐墨爾本的全球市場策略師 Kerry Craig 在談到日經指數最近的下跌時也稱:「這更像是對日元的反應」。

Craig 表示，因盈利預期比較正面且該國正進行公司治理改革，他看好日本股市的長期前景。但他也表示，全球股市暴跌下，日本也很難獨善其身，並稱日本 "在很大程度上是一個會對全球經濟增長做出反應的 beta 市場"，「它緊挨着中國，所以也會受到衝擊」。

富時中國 A50 指數期貨盤初跌 0.4%。台股加權平均指數低開 0.8%。

隔夜美股再次驚魂暴跌，美國人迎來最慘澹聖誕節。三大股指均跌超 2%，道指跌逾 650 點，擊穿 22000 點整數關口。恐慌指數升至 10 個月高點，美國財長努欽倉促召集金融監管高層於周一開會。川普稱經濟面臨的唯一問題就是聯準會。此外，一年與兩年期美債殖利率也出現了十年來的首次倒掛。