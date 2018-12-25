新生兒創新低、死亡人數創新高 日本正遭受百餘年最嚴重的「人口之痛」

日本在極端老齡化的道路上越走越遠，這個國家正在遭受有史以來最嚴重的自然人口減少。

根據日本厚生勞動省上周五公布的一份統計報告，日本人口問題出現了「出生人口創新低、死亡人口創新高」的局面。

厚生勞動省預計，2018 年全日本新生嬰兒數量將比 2017 年銳減 2.5 萬名，降至 92.1 萬名，是自 1899 年統計此類數據以來的最低水平。這是日本連續第三年預估新生兒數量不足 100 萬名。

與此同時，2018 年的死亡人數達到 136.9 萬人，創出二戰後最高水平，自然人口減少量達到 44.8 萬人，是有史以來的最高記錄。

日本正加速進入超級老齡化社會，多達 20% 以上人口的年齡超過 65 歲。

日本的每千人口出生率僅為 7.4，在九個發達國家中排名倒數第 2 位，明顯低於瑞典 (2016 年，11.9)、英國(2016 年，11.9)、美國(2017 年，11.8)、法國(2016 年，11.5) 等。

這主要是由於 25～39 歲的適齡生育期的女性人口數量減少。厚生勞動省的數據顯示，近年來適齡生育期女性數量大約以每年 25 萬人的速度在減少。

截至目前，全日本人口總量為 1.24 億人，但厚生勞動省預計，到 2065 年前，也就是再過近半個世紀，日本人口總量將降至 8800 萬人，那將意味著比現在減少 30%。

儘管自己也沒有子女，但首相安倍晉三仍希望挽救日本人口減少的局面。

安倍早在 2018 年的新年記者會上就曾特意強調了日本目前面臨的國難——「少子老齡化」的問題，他將人口問題視為日本經濟內部深層次的核心矛盾點。

今年夏季，當被問及如何看待自民黨幹事長二階俊博關於「不生孩子的人是自私的」的言論時，安倍晉三回答：「生不生孩子要交給本人來選擇，我們要做的就是為想生孩子的人創造良好的社會環境。」

去年 9 月，安倍晉三宣布將投入 2 兆日元（約合 1186 億元人民幣）用以提高日本人生育的積極性。日本共同社將該計劃稱為「育人革命」。

按照安倍的計劃，到 2020 年，將接受免費學前教育的兒童年齡標準擴大到 3 歲至 5 歲，以減輕國民家庭的財務負擔。低收入家庭 0 至 2 歲幼童也將享受免費政策。同時，政府還將減少日托中心的等待入學時間，以解決入托難問題。

安倍政府將從消費稅率上調後的增稅部分撥出一部分資金，承擔上述費用。