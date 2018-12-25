台玻看好美中貿易戰轉單效益 玻璃容器產線擴充明年上半年完成

台玻 (1802) 看好美中貿易關稅戰，將帶來轉單效益，已啟動玻璃容器產線擴充，預計明年上半年完成，將瞄準高單價商品，由於美國市場銷量持續成長，已在評估部分生產移到美國。至於玻璃纖維事業，目前中國生產銷美佔比在 3% 以內，可轉由台灣生產，將不受貿易戰影響。主要營運包括平板玻璃、玻璃纖維及玻璃容器三大事業的台玻，器皿部門



在 2013 年投入生產世界第三座自動生產耐熱瓶設備，目前已逐漸成為歐美實驗室器材，與亞洲地區玻璃奶瓶主要供應商。財務總經理林嘉明先前指出，預期中美貿易轉單影響，將於 2019 第二季完成容器生產線擴產，新增產能以承接高單價商品為主。另外，考量玻璃容器業務穩定，很多產品銷到美國，每一年用量越來越多，現在也考慮將部分生產移到美國。



玻璃纖維事業產品，2016 年到現在，價格上漲很多，去年成長 15%，明年還會有新增產能開出，成長可望維持 15%。他也說，玻纖是循環產業，景氣好時大家都建廠擴產能，之後產能出來價格就下來，大家能做的就是跑在前面，這是大陸無法趕上的。目前台玻在中國生產銷美佔比在 3% 以內，可轉由台灣生產，將不受貿易戰影響。



至於平板玻璃，大陸供給側改革奏效，但中美貿易戰爭影響，未來一年受諸多不確定因素，但現今大陸新的高層幕牆設計，基於安全考量多為夾膠中空，以 3 片或 4 片玻璃為一組，總用片量增加，可望使銷量維持，但成本方面，因原料及燃料成本成長，料將侵蝕獲利。