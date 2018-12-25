和益自結11月營業虧損1330萬元 盤中跌逾4% 觸及2016年2月以來低點

和益 (1709)11 月獲利自結意外出現虧損，營業虧損 1330 萬元，單月稅前虧損 1691 萬元，加上大盤重挫逾百點，今(25) 日股價開低走低，盤中低點觸及 14.9 元，跌幅逾 4%，觸及 2016 年 2 月以來新低，由於烷基苯仍是產銷平衡，累計前 11 月稅前淨利約 6.04 億元，年減 25%，每股稅前盈餘 1.2 元。和益主要產品為烷基苯、壬酚，去年烷基苯年產能約 11.6 萬噸，台灣市占率為 98%，全球市占率 2.99%，壬酚年產能約 3 萬噸，台灣市占率為 50%，其獲利向來穩健，過去三年每股稅後盈餘 1.48 元、1.92 元，以及 1.32 元，連續三年每股獲利都 1 元以上。



大陸煤油價格走高，烷基苯成本墊高，和益前三季毛利率降至 14.75%，累計前三季稅後淨利 4.34 億元，每股稅後盈餘約 0.88 元，儘管 11 月自結數為虧損，但 10 月稅前獲利為 3611 萬元，法人預期，全年每股盈餘勉力維持 1 元左右水準。