台股盤中－美股重挫拖累 重挫逾百點 跌破9500點關卡

受美股四大指數重挫影響，台股今 (25) 日開盤跳空下挫 80 點，摜破 9600 點關卡，電子三雄全數走弱，指數隨後也持續下殺，台塑四寶等傳產權值股未能展現撐盤力道，金融族群也全數走疲，指數盤中跌破 9500 點，一度重挫超過 160 點，隨後跌幅雖稍微收斂，但跌點仍逾百點，預估今日成交量約 700 億元。

台股今日開盤下挫 80 點，以 9559.7 點開出後一路走低，盤中最低下探至 9479.06 點；櫃買市場今日股價同樣開低走低，以 123.8 點開出，盤中最低來到 121.75 點。

電子三雄部分，台積電今日跳空開低，盤中跌幅超過 1.8%、來到 216 元；股王大立光為三雄中表現最弱勢，今日同樣跳空開低，盤中跌幅超過 2.7%，來到 3180 元，跌破 5 日線；鴻海今日力守 70 元整數關卡，盤中下挫逾 1.4%、來到 70.4 元，失守 5 日線與月線。

盤面上以個股表現為主，散熱族群指標股超眾後市營運可期，早盤逆勢漲超過半根停板；威盛衝刺 AI 佈局，後市看俏，盤中維持 3% 漲幅；寶齡幽門桿菌抗原快速檢驗試劑有機會在明年 3 月開賣，成為全球唯二幽門桿菌快篩產品，繼昨日強攻漲停後，早盤一度大漲 8%。

以上市族群來看，全數壓於平盤之下，盤面最弱勢族群為光電、電子零組件、汽車族群，跌幅逾 2％；櫃買市場則以半導體、其他電子、電子指數最弱勢，跌幅超過 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，亞股前段時間明顯抗跌，今日出現補跌氛圍，市場信心明顯轉弱，雖然今日指數下跌逾百點，但量能預估僅約 700 多億元，尚未出現量能擴增情況，顯示整體架構還未出現恐慌行情，目前支撐看今年低點 9400 點。

蔡明翰分析，美股聖誕節後可能出現止穩反彈，但若美股持續下跌，台股又出現量能擴增，成交量接近月均量水位，指數跌破 9400 點的機率恐怕就會提高，目前大盤仍處量縮止穩格局。