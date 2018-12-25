台股盤後－台股陷黑色聖誕 跌逾百點守9500點 下檔支撐為今年最低點

美股創下最慘聖誕夜，道瓊狂跌 600 多點，拖累台股今 (25) 日跳空開低，盤中最深一度跌破 9500 點，但尾盤資金持續湧進 5G 概念股，大盤跌勢微幅收斂，終場加權指數下跌 112.61 點，收在 9527.09 點，成交值略增至 730.15 億元。

美股近期跌幅慘重，以往平安夜，美股都會有好的表現，這次美股卻大跌 600 點，創下最慘聖誕節。亞股近期表現相對抗跌，但今天卻大舉動搖，日本跌勢逾 5%，陸股表現也不佳。

台股也難逃跌勢跌超過 1% 作收，八大類股漲跌幅：泥窯股跌 0.82%、食品股跌 1.32%、塑化股跌 1.40%、紡織股跌 1.45%、機電股跌 1.19%、造紙股跌 1.06%、營建股跌 1.45%、金融股跌 0.84%。

三大權值股鴻海跌近 1%，台積電跌逾 1%，股王大立光則跌超過 3%，其餘權值股包括：台塑四寶、面板雙虎都跌超過 1%，宏碁、可成跌逾 2%。

盤面上 5G 概念股繼續零星點火，全新拉尾盤以漲停作收，宏捷科也拉尾收漲 7%，穩懋、統心都逆勢上漲，主要反映明年進入 5G 元年的題材。散熱模組的超眾、嘉澤、業強都收紅。

而金融股則一片綠油油，國泰金、華南金、開發金、台新金、新光金都跌逾 1%，富邦金也跌近 1%，其中，國泰金、富邦金都殺破底。

值得一提的是，今天成交量前 5 名個股為元大滬深 300 正 2、元大 S&P 原油正 2、大同、元大台灣 50 反 1、富邦 VIX，多是 ETF，僅有深陷經營權之爭的大同為一般個股，逆勢收漲 2.88%，收在 25 元。

整體來說，11 月以來，9600 點回測 4 次沒有跌破，但今天開盤跳空跌破 9600 點，最深一度跌破 9500 點，打到 9479.06 盤中最低點，分析師表示，剩下三個交易日台股就封關，今年最低點為 9400.69 點，倘若未止跌，2018 年恐做白工。