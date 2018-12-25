日本政府定調有關外國勞工相關政策

日本政府在週一 (24 日) 的內閣會議上，決定了 2019 年 4 月開始實施的「出入國管理法修正案」有關特定技能的「基本方針」，和各產業別的「運用方針」，以及與所有外國人在日本生活息息相關的「對策案」。將在公家機關與基礎建設提供多國語言服務、還有 126 個援助項目為外國人提供一個宜居的環境。

安倍晉三指示各部會要徹底的執行相關政策，要讓外國人願意在日本的每個城鄉工作與居住。

日本首相安倍晉三 (圖片來源：AFP)

根據日本政府的「運用方針」，在日本居留期限最長可達 5 年的「特定技能 1 號」所涵蓋的 14 個產業當中，看護、旅館業、外食業這 3 個產業將自 2019 年 4 月開始實施技能考試。而其他 11 個產業，將在 2019 年的年中開始進行相關技能考試。依照目前的情形看來，參加技能考試的外國人將會以原先的外國人技能實習生為主。

「運用方針」提到自 2019 年 4 月之後的 5 年內，將增加約 34 萬名外國勞工。14 個產業的外國勞工人數將達以下數字。

看護：6 萬人

大樓清潔業：3.7 萬人

金屬加工業：2.15 萬人

產業機械製造業：5250 人

電氣 / 電子資訊相關產業：4700 人

營造業：4 萬人

造船業：1.3 萬人

汽車維修業：7000 人

航空業：2200 人

旅館業：2.2 萬人

農業：3.65 萬人

漁業：9000 千人

食品製造業：3.4 萬人

外食業：5.3 萬人

為了幫助外國人解決在日本生活上的各項疑難雜症，將在日本全國設置約 100 個單一窗口。並在公家機關、災害情報、110 報警專線等，提供各國語言。

有關外國勞工的日文檢定考，上述 14 項產業必須通過技能考試，或是取得日文檢定考中具備基本日語能力的「N4」資格。

另外，新的「能力判定測驗」，會在越南、菲律賓、柬埔寨、印尼、中國、泰國、緬甸、蒙古、尼泊爾這 9 個國家實施。

為防止在這 9 個國家有劣質仲介業者趁機壓榨勞工，日本政府將與這些國家簽署協定。關於聘僱方式，原則上採用公司直接聘雇的方式，而有淡旺季問題的農漁業則允許使用派遣的方式來進行。