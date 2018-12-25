【大慶證券】盤前分析－VIX指數再度飆升 台股恐回測9400點



◆盤勢分析

美國內部紛擾持續加溫，川普揚言開除 Fed 主席鮑威爾，雖財政部長梅努欽極力否認，但美股四大指數仍全面下挫，跌幅皆超過 2% 以上，持續破底，頭部成型，S&P500 線型也偏空，加上昨日 VIX 恐慌指數飆升至 35.38，恐慌情緒持續升高，整體並不樂觀。且因歐美將進入聖誕假期，後續解決方案須等到年後方能決議，不確定期間拉長，在問題未解前，國際股市恐維持激烈動盪。

昨日亞股漲跌互見，台股小跌作收，終場下跌 0.07%，收在 9639 點，成交金額為 690 億元。以集中市場來看，早盤開高走低，並回測至 9613 點，所幸盤中跌幅收斂，尾盤僅下跌 6.46 點，顯示前低 9616 防守點支撐力道強，不過因外資陸續放假，量能萎縮，加上月線反壓，受到國際股市拖累，今日不排除跌破 9616 點支撐，待後續觀察能否站回 9616 點，維持區間整理格局，否則不排除回測前低 9400 點。櫃買指數則相對集中市場強勁，不僅尾盤小紅作收，也站回 5 日均線，但由於國際情勢動盪加劇，整體上攻力道恐被減弱，須留意季線支撐，如未破中小型股仍有機會表態。

觀察昨日盤面，大立光、鴻海、台積電漲跌互見，權值股持續盤整；反觀中小型股表現較為強勁，散熱、連接器族群延續上周漲勢，泰碩、超眾、建策、奇鋐強勢表態；顯卡族群則因比特幣跌深反彈，重回 4000 元關卡，撼訊、技嘉、微星接連走強；光通訊類股受惠 5G 前端建設開始展開，未來營運動能強勁，族群在統新帶動下重返漲勢；而部分 5G、網通、電池類股也重新加入輪動。反觀矽晶圓及風電族群無法延續上周六漲勢，表現相對疲弱，顯示營運前景較不明朗之類股，在產業未出現轉機前提下，仍先以跌深反彈視之。整體來看，盤面類股強者續強，擁有基本面及未來展望佳的族群，在重要支撐點不破下，未來仍有機會加入輪動，可留意 5G、電動車、部分利基型 IC 設計、生技、散熱、連接器等族群，逢低擇優布局。

