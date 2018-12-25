

◆盤勢分析

1. 美國政府部分關門，川普批評 FED 對美國經濟 "麻木不仁"，不理解貿易戰以及強勢美元的必要性，加上原油期貨價格大幅下跌，週一美股下跌，跌幅介於 2.21 至 2.91％，美股四大指數短期弱勢。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）均線：支撐為 9,400 點至 9,500 點，壓力為月線至季線。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為月線附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的個股包括 IC 製造、IC 設計、散熱、網通等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9600 點之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

5. 在中美貿易爭端波及產業存續與國內經濟成長下行的壓力下，中國大陸啟動近一年來第五次大規模降稅。大陸財政部昨（24）日宣布，明年元旦起，調降或取消包括新能源車鋰電池、多項先進設備等 700 多項商品的進口關稅。同時自 2019 年 7 月 1 日起，取消 14 項資訊技術產品進口暫定稅率。

6. 台灣快閃記憶體控制晶片龍頭 8299 群聯昨（24）日宣布，與紫光集團旗下紫光存儲科技在北京簽署戰略合作協定，雙方在存儲產品供應鏈、產品設計、 代工生產等領域全面深化合作，建立密切的合作夥伴關係，充分發揮雙方優勢，合力拓展快閃記憶體市場。兩岸業者合作搶食對岸半導體商機將是未來趨勢。

7. 全球第四大手機廠小米再出招，找上聯發科（2454）合作推出「小米 Play」新機，主打新台幣 5,000 元不到的價格，就能獲得手機與一年內大陸境內每月免費 10GB 上網流量。聯發科長線成長仍須視非手機晶片而定。

8.IC 設計廠威盛（2388）董事長表示，未來 20 年內人工智慧（AI）所帶來的影響將會越來越多，公司也已經切入 AI 產業，明年也可望有 AI 新技術推出，看好今年及明年威盛都有機會賺錢。法人看好，威盛耕耘已久的 AI 將可望自明年起逐步爆發，推動威盛本業獲利邁向正成長的道路。威盛短期支撐先看季線附近。

