台股盤前--道瓊暴跌外資放假觀望  台股量窒息短線面臨9600點保衛戰

美股三大指數昨 (24) 日同步走跌，道瓊工業指數更暴跌 653 點，今 (25) 日適逢耶誕假期，多數國際股市休市，在缺乏量能攻擊下，大型權值股恐難有表現空間，預估量能恐低於 600 億元，大盤指數面臨 9600 點保衛戰。

美股跌跌不休，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）週日緊急致電全美六大銀行執行長，極欲提振市場信心，未料此舉卻適得其反，反而加深市場疑慮，道瓊工業指數、標普 500 與那斯達克三大指數，平安夜當天全數走跌，跌幅在 2% 以上，其中道瓊工業指數暴跌超過 600 點，標普 500 指數更瀕臨熊市危機。

台股昨天在內資挹注下，成交量能萎縮至 681 億元，靠著散熱、風電、電動車與電競族群靠著內資買盤助攻，大盤加權指數跌勢收斂，終場加權指數小跌 6.46 點，收在 9639.70 點。

昨日盤面焦點集中在中小型股，散熱族群中的撼訊直奔亮燈漲停，協禧、力致與雙鴻也有 6% 以上漲幅，超眾與泰碩也上漲 5%；風力發電概念股在政策利多加持下，昨日繼續吸引資金青睞，包括樂士、亞力漲幅都有 4% 以上，東元、世紀鋼與信邦也漲幅也有 3%。

矽晶圓族群則是昨日盤面相對弱勢族群，中美晶與環球晶兩大指標股聯袂走跌，中美晶大跌 5.55%，環球晶下跌 1.69%。

根據陸媒報導，中國矽晶圓廠上海新昇已通過晶圓代工大廠中芯國際的認證，矽晶圓產業將從設計、製造延伸到材料，進入產業在地化的一條龍政策，此舉恐讓台灣矽晶圓廠蒙受競爭壓力，在外資看淡台矽晶圓族群情況下，矽晶圓恐將持續弱勢震盪整理。

法人表示，外資耶誕假期正式啟動，少了外資驅動，台股大型權值股恐難扮演上攻主力，大盤指數衝高機率不大，短線可能反覆測試 9600 點關卡，可留意內資偏好、有題材面與基本面加持的中小型個股。