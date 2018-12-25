NBA詹姆士講錯話 Nike股價大跌5%

運動品牌 Nike (NKE-US) 股價週一 (24 日) 經歷了兩個多月內最大跌幅，抹去了上周強勁盈利結果之後的大部分上漲。週一 (24 日) Nike 收盤股價下跌 5.91% 至 68.10 美元，創下自 10 月 10 日以來的最大跌幅。

Nike 股價趨勢圖

據了解，Nike 最大的贊助明星之一 NBA 球員 LeBron James 詹姆士，因在 Instagram 帳號上分享了一篇美國歌手 21 Savage 之歌曲歌詞，其中有一句寫道「我們一直在賺猶太人的錢」，引起種族歧視之爭議，目前詹姆士已為此道歉，但 Nike 股價仍是聞聲大跌。

據 Instinet 分析師 Simeon Siegel 稱，投資人在股市不佳的情況下，容易受情緒影響，Simeon Siegel 強調，他還是推薦購買該公司股票。

Nike 上週公布了季度財報，表現超越了分析師預期，其中包括該公司兩個最重要的市場：北美和中國的強勁銷售增長。該公司營收達 93.7 億美元，每股純益 EPS 達 0.52 美元，都超越了市場預期，更是甩開了競爭對手 Under Armour (UAA-US) 和 Lululemon (LULU-US) 等。

Nike 表示，幾乎在所有類別中都有所成長，鞋類和服裝的全球成長率達到雙位數。在線數位銷售帶動了 Nike 和 Converse 品牌的成長。器械類產品營收較去年同期下滑 3%。

現役 NBA 洛杉磯湖人隊球星詹姆士為轉載歌手 21 Savage 的「ASMR」歌曲而道歉。詹姆士表示他只是純粹的喜歡那首歌，並無任何諷刺意思，「我很抱歉。顯然，傷害任何人都不是我的意圖」。

Nike 上週也進行了高層變革。該公司週五表示，可口可樂公司 Coca-Cola (KO-US) 高層 G. Scott Uzzell 將成為其 Converse 品牌的下一任執行長，取代於今年年底退休的 Davide Grasso。