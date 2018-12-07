〈台北金融科技開展〉公股行庫秀軟實力 華銀一銀互尬網銀轉帳新功能

公股行庫秀金融科技軟實力各出奇招，華南銀行今 (7) 日宣布明年春季推出 AI 智能對話行動網銀，未來用戶只要「用講的」就能透過網路銀行 APP 完成轉帳、查詢匯率與查詢餘額；第一銀行行動銀行 App「iLEO」標榜只要手機號碼就能完成轉帳。

由金管會指導，台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院合辦的「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」，今、明 (8 日) 兩天在台北世貿一館登場，公股行庫中，包括華銀與一銀各自秀出金融科技研發成果，企圖將產品導入數位概念，吸引數位原生世代。

華銀今 (7) 日宣布，將在明年春天推出率先推出 AI 智能對話行動網銀，擺脫目前手動模式，未來只要用講的，就能在透過網銀 APP 完成轉帳或是查詢即時匯率與帳戶餘額。

華銀主管表示，數位帳戶自 2016 年推出 SnY 數位帳戶以來，目前已經累積 7 萬戶帳戶，在專利申請部分，目前已經累積 5 項發明專利與 40 多項新型專利。

一銀的行動銀行「iLEO」APP，提供「指紋、臉部辨識、手勢密碼、簡易密碼」四種快速登入方式，用戶只要輸入手機號碼並透過社群軟體傳送連結就能轉帳功能就能轉帳，另外，首創的「滑滑轉帳」也跳脫傳統框架，在彈指間就能迅速完成轉帳 。

一銀表示，行動銀行 App「iLEO」，強調介面簡易、操作直覺化，使用年輕人語言，加入「小粉獅」互動元素，營造活潑清新形象，量身打造數位原生世代的需求、數位產品及行銷方案，向年輕人客戶招手。