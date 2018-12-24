建案入帳挹注 百和興業-KY 12月營收有望創同期新高

百和興業 - KY(8404) 今日舉行重訊記者會公告，間接持股 93% 的無錫百宏旗下建案，第一期第一批已開始正式銷售，今通過出售 9 個車位，售出總價為 450 萬人民幣，毛利率約 61.3%。法人表示，12 月因歐美年期及年底盤點因素，百和興業 - KY 本業營收動能轉淡，但隨無錫建案進入交屋入帳期，有望推升 12 月營收創同期新高紀錄。百和興業 - KY 指出，無錫百宏旗下建案位於中國無錫市錫山區安鎮街道東翔路 1399 號，該建案第一期第一批已正式公開銷售，此次售出 9 個車位，出售價款約人民幣 450 萬元 (含稅)，預計毛利率約 61.3%，該交易需經雙方正式簽訂銷售合同後，方可生效。



法人指出，無錫百宏建案第一期已全數銷售完畢，總銷金額達 6.4 億人民幣，有望於 12 月認列部分營收，帶動單月營收大幅成長，而在建案全數完工認列後，估計將貢獻 EPS 約 0.5 元水準，屆時將推升業外獲利表現。