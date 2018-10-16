Adidas銷售成長放緩 百和Q3獲利年減37% 單季EPS 0.97元

受到一片式及四面彈鞋布銷售持續低迷影響，百和 (9938) 第三季獲利較去同期減少 37%，單季 EPS 0.97 元。法人表示，由於 Adidas 在一片式及四面彈鞋布拉貨放緩，影響 Adidas 上半年在百和營收占比降至 23.1%，較去年同期下滑 9.6%，再加上成本增加及房地產銷售提前認列成本，進而導致第三季獲利表現較去年同期衰退。百和 9 月歸屬母公司稅後淨利 1.04 億元，營益率 15.78%，EPS 0.35 元；第三季歸屬母公司稅後淨利 2.9 億元，年減 37%，營益率 16.7%，EPS 0.97 元；累計 1-9 月歸屬母公司稅後淨利 9.74 億元，年減 22.6%，營益率 18.09%，EPS 3.27 元。



而第四季進入傳統淡季，法人指出，百和的一片式透明網布及四面彈新產品，預計 Adidas 僅有 50-60 萬雙採用，低於原先預期數量，再加上越南新產能利用率僅約 10%，單月營收貢獻 1000-2000 萬元，短期內仍無法達到損平階段，雖房地產最快可於第四季開始陸續入帳，但整體營益率回升幅度有限。