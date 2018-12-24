玉山銀攜手緬甸國立管理學院 培養新南向金融人才

玉山金 (2884) 旗下玉山銀宣布，與緬甸國立管理學院 (National Management Degree College) 簽署合作協議書，玉山銀表示，雙方透過產學合作，目標培養在地金融專業人才。緬甸國立管理學院位於緬甸仰光市中心，為當地頗具盛名且唯一管理學院，主要著重於企管經濟、新聞、旅遊、外語、數學及電腦資訊等領域，強調以個案教學的方式來培育優秀的商管學生。玉山銀表示，此產學合作項目包含實習計畫、獎學金及參訪活動等，以培養學生正確的工作價值觀、持續提升其金融專業知識，共同提升緬甸的金融服務水準。



玉山銀表示，配合亞洲布局的發展，玉山致力於培養跨境金融人才，除了安排東協在台留學生至玉山實習、設立玉山培育東協傑出人才獎學金協助來台求學的東協學生，並遴選台灣碩士生至東協據點實習、促成台北大學與越南樂鴻大學簽定 MOU 等，這次更積極邁進一大步，直接與仰光當地學校進行產學合作，延伸玉山金融專業，加深台緬之間的金融人才交流。



玉山銀針對此合作案，提供學子寒暑假至玉山銀行仰光分行實習的機會，並每年度遴選優秀學生頒發獎學金，同時配合教學需要規劃至玉山銀行仰光分行進行實地參訪，讓學生可以提前了解金融業的工作環境及專業知識。