Fed主席鮑爾遞出橄欖枝 市場渾然不覺

分析師說，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三曾對金融市場釋出善意，只是市場渾然不覺。

MetLife 公司分析師馬杜斯 (Drew Matus) 說：「Fed 試圖讓市場冷靜，可惜效果不彰。市場忽略了他的橄欖枝。」

馬杜斯說，Fed 把升息次數降低了許多。美國央行現在預期，2019 年僅會升息二次，2021 年再升息一次。

週三，Fed 宣布升息後，美國股市隨即重挫。道瓊觸及 52 週新低點。

「鮑爾減少未來升息次數，是有意讓步，但市場却嫌他讓的不夠，」馬杜斯說。

Fed 週三決議升息一碼，為今年第四次升息，但另外表示 2019 年升息速度將減緩。

馬杜斯說，鮑爾沒能成功安撫股市，一方面也是因為股市近來的疲弱走勢，與 Fed 所注意的經濟數據不相符合。

他說，經濟數據依舊良好，顯示成長環境依舊較佳。但當市場不在意數據時，再好的數據也是枉然。數據並沒有顯示短期內，經濟會出現衰退。

Grant Thornton 公司首席經濟學家戴安 (Diane Swonk) 說，Fed 與市場溝通失敗，當金融市場不願接受，他們怎能成功？

她說，股市目前難以拿捏，因為跌勢一旦展開，根本不知道會跌至何處。

在某些情況下，Fed 根本不會成為贏家，因為 Fed 若說不再升息，因為經濟疲弱，這也可能會對金融市場造成傷害。

戴安說，Fed 得取消升息幾次的說法，換一項新的溝通工具。若在每次政策會議後，都舉行記者會，或許不失為較好的方式。