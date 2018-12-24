首家便利店進駐五星飯店 全家圓山飯店主打台灣特色商品搶市

歲末年終，全家 (5903) 特色店再一發！瞄準觀光商機，即日起全家圓山飯店特色店正式開幕，成為首家進駐五星級飯店的便利商店，該店以彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等宮廷元素進行設計，與飯店古典氛圍完美融合。同時，該店更獨家販賣「圓山御製紅豆鬆糕」、「元首雞麵」、「圓山鳳梨酥」等圓山飯店超人氣商品，加上可遠眺台灣知名地標 101 大樓，成為極具特色的店舖。全家公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟表示，全家此次於圓山飯店設點，不僅創便利商店進駐五星級飯店之先，更希望透過飯店氛圍特色、便利商店商組多元的雙方優勢，打造獨一無二的特色店。為因應全家圓山飯店特殊地理位置，亦滿足客群需求調整商組，除了一般商品滿足飯店員工、登山客補給，另外增加 2 組觀光貨架販賣紀念品、台灣特產，再導入圓山飯店人氣美食，希望從店舖氛圍、差異化商品，帶給消費者有別以往的消費體驗。



在店內商品部份，全家指出，觀察近年日本、韓國旅客比例不斷上升，除了特別引進韓國燒酒、日本清酒等商品外，台灣啤酒類商品佔比更提高至 2 成，透過多樣性商品滿足外國旅客需求。此外，來台必嚐的台灣特色泡麵，或是滷味、炸雞球等，也都將提高備貨量，成為房客、夜貓族宵夜覓食好去處。