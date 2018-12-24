科嘉-KY秀轉機 今年營運大成長 Q4產能全滿淡季不淡 明年續旺

筆電鍵盤零組件廠科嘉 - KY(5215) 因引進自動化設備效益浮現以及人民幣貶值，毛利率顯著提升，前三季獲利大回升，據了解，今年接單暢旺，第四季接單全滿，淡季不淡，全年 EPS 估 3.5-4 元，同比跳增逾 5 倍，明年營收獲利持續攀高。科嘉 - KY 第三季為傳統旺季，單季合併營收衝破 5 億元，以 5.14 億元創下 11 個季度新高紀錄，季增 14%，年增 16%。受惠經濟規模與自動化效應顯現，加上人民幣貶值，單季毛利率跳升到 25.26%，同寫 11 季新高，較上季大幅增加 5.6 個百分點，年增 2.5 個百分點。



毛利率推升營業利益率攀升至 15.47% 創高，營業利益則達 0.8 億元，較第二季跳增近 2 倍，年增達 63%，單季稅後淨利 0.79 億元，季增 17%，年增 1.5 倍，EPS 1.45 元，續創新高紀錄。



累計前三季合併營收為 13.32 億元、年增 13.9%，毛利率為 21.7%、年增 2.7 個百分點，營業利益為 1.27 億元、年增 1.15 倍，稅後淨利為 1.47 億元，大幅回升 52.3 倍，EPS 2.71 元。



展望第四季，因客戶拉貨強勁，雖逐漸步入淡季，但其重慶、蘇州廠全滿，10、11 月營收分別達 1.71 億元與 1.76 億元高峰，預估 12 月也優於同期的 1.62 億元，單季營收有望守穩 5 億元高檔，續戰新高。法人預估，該公司全年 EPS 上探 3.5-4 元間，將創三年來新高紀錄。