貿易戰拖累營收表現 大田不排除調整產能配置

貿易戰波及在陸台商！第四季是高爾夫球產業出貨旺季，大田 (8924) 卻有旺季不旺的狀況，今年營收自 7 月起呈現下滑態勢，前 11 個月累計營收更出現首次滑落。大田 11 月營收 2.41 億元，月增 8.59%，終止連 2 個月下滑，惟較去年同期已連續 5 個月持續滑落，累計今年前 11 個月營收 34.34 億元，年減 1.29%，是今年首度滑落。



大田主管指出，主要客戶集中於美國及日本，兩國總營收占比約 55%，又以美國客戶在貿易戰過程的態度最為關鍵。



大田主管認為，今年營收不如預期也非全然貿易戰所致，主要原因有二，一是客戶對新品有重新調整和配置的考量，另一方面則是部分訂單出現遞延，也讓傳統旺季有不旺的狀況。



面對營收驟減的困境，大田主管透露，持續關注貿易戰未來走向，若休戰 90 天後仍未見轉圜空間，甚至加大對產品項目的衝擊，不排除進行產能調整。